SARIYER'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Özgür EREN- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de öğleden sonra aniden bastıran yağmur etkili oldu. TEM otoyolu yan yolda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden güçlükle geçti. Yağmura yakalanan motosiklet sürücüleri de köprü altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Taksim\'de ise günlük güneşlik bir hava vardı.

Görüntü Dökümü:

Köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosiklet sürücüleri

Yağan yağmurdan görüntü

Trafikten görüntü

TEM otoyolu yan yolda su birikintilerinin oluşması

Su birikintisinden geçen araçlar

Genel ve detaylar

