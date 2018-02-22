SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU POLİS KAMERASINDA -1 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Şubat\'ta Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'ndeki bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi. Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. 15 ayrı adrese yapılan baskında 7\'si kadın 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi.



Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Operasyona giden polisler

-Koçbaşıyla kapı kırılması

-Aramalardan görüntü

-Uyuşturucuların bulunması

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesi

-Detaylar