SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Sarıyer\'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi\'nde 4 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen metruk binalarda hassas burunlu polis köpeği arama yaptı.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin sokağa girişi

-Adreslerde yapılan aramalar

-Polis köpeği

-Genel ve detaylar

