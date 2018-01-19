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SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

* Sarıyer'deki uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018 09:46

* Sarıyer\'deki uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer\'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Daha önceden tespit edilen, Çayırbaşı ve Kocabaş mahallelerindeki birçok adrese Sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona çok sayıda zırhlı araç ve ekip katılırken polis helikopteri de havadan destek oldu.  
 
ELLER TETİKTE BEKLEDİLER
Narkotik ekipleri girilen adreslerde gözaltı işlemlerini yaparken Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı.  Polislerin çevre güvenliği sırasında ellerinin tetikte olduğu görüldü. Polis, bazı kapıları kırarak içeri girerken, isimleri daha önceden belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. 

Görüntü dökümü:
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-Operasyona gidilmesi
-Operasyon yapılan adres
-Özel harekat polisleri
-Narkotik polisleri
-Sokakta alınan güvenlik önlemleri
-Polis helikopteri 
-Genel ve detaylar

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