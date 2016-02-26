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Sarıyer'de polis tarafından vurulan gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ölümünü ardından gencin Armutlu'daki karakola patlayıcı attığı iddia edilmişti

26 Şubat 2016 22:18

Sarıyer Armutlu'daki karakola patlayıcı ile saldırıda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından göğsünden vurulan Yılmaz Öztürk adlı gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zete'nin haberine göre, Sarıyer, Armutlu’daki Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi’ne bombalı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen ve polisler tarafından vurularak öldürülen Yılmaz Öztürk’ün (20) ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

Kamera kayıtları istendi

 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri Soruşturma Şube Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı.

Söz konusu yazıda bir takım taleplerde bulunan savcılık, polis merkezinin dışarıyı gören tüm kamera kayıtlarını, gerek polis merkezinin  ve gerekse Yılmaz Öztürk’ün bulunduğu yeri, gerekse bu iki nokta arasındaki tüm mesafeyi gören MOBESE ve işyeri  kameralarının savcılığa gönderilmesini istedi. Savcılık, bombalamayı başka fail ve faillerin gerçekleştirmiş ya da katılmış olması ihtimaline binaen polis merkezinin çevresini ve tüm kaçış yollarını kapsayacak alandaki MOBESE ve işyeri  kameralarının kaydettiği görüntülerin gönderilmesini talep etti.

 

Kroki talep edildi

 

Savcılık tarafından; polis merkezinin, Yılmaz Öztürk’ün ölü olarak bulunduğu yerin ve Yılmaz Öztürk’ün evine giden yolların gösterildiği mesafe bilgilerinin yer aldığı detaylı bir krokinin düzenlenmesi de istendi. Olay tarihinde ve öncesinde, 7 günlük süre içerisinde Yılmaz Öztürk’ün işyeri ve evi arasındaki mesafede bulunan MOBESE ve işyeri kameralarının kayıtlarının toplanmasını isteyen Savcılık,  Yılmaz Öztürk’ün iş yeri ve evi arasında genel olarak hangi zaman diliminde, hangi yol ve güzergahı kullanarak evine gittiğinin tespit edilmesi de istendi.

 

Atışı yapan polisin tespit edilmesi istendi

 

 

Olay ile ilgili bir müfettiş görevlendirilmesini  ve Öztürk’ü öldüren atışı yapan polisin tespit edilmesini isteyen Savcılık, polis hizmetlerine ilişkin yasalar çerçevesinde güç kullanımının yasal çerçevede kalıp kalmadığının değerlendirildiği disiplin soruşturması yapılmasının sağlanmasını da istedi. Olay yerinde bulunan tüm polislerin tanık olarak dinlenilmesine karar veren Savcılık, tanık olarak dinlenecek polislerin görev yeri ve sicil numaralarının bildirilmesini istedi.

Yılmaz Öztürk’ün herhangi bir ‘terör örgütü’ ile ilişkisi olduğuna dair olay tarihi öncesinde düzenlenmiş bir kayıt olup olmadığının tespitini isteyen Savcılık, böyle bir tespit varsa belgelerin onaylı birer suretinin gönderilmesini de istedi.

 

“Gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz”

 

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na 3 gün önce Yılmaz Öztürk’ün babası  Hüseyin Öztürk ile gelerek suç duyurusunda bulunan Avukat Cemal Yücel, soruşturma ile ilgili bilgi verirken; “Taleplerimizin büyük ölçüde karşılandığını görüyoruz. Etkili bir soruşturma bekliyoruz. Diğer benzer olaylarda görüldüğü gibi polis memurunun koruma altına alınıp, dosyanın hasır altı edilmemesini, gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz Öztürk’ün babası Hüseyin Öztürk, oğlunun haksız yere öldürüldüğünü ve herhangi bir örgütle ilişkisinin olmadığını söylemiş ve “Daha önce de Dilek Doğan’ın başına gelenin tıpkısı benim oğlumun başına geldi” demişti.

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