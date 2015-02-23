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Şoför kalp krizi geçirdi, halk otobüsü kaza yaptı; en az 2 ölü, 8 yaralı

Sarıyer'de belediye otobüsü çok sayıda araca çarptı. Kazada, otobüste bulunan yolcular ile araç sürücülerinden çok sayıda kişi yaralandı

23 Şubat 2015 17:57

Sarıyer Araba Yolu Caddesi üzerinde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediye Kuruluşu Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü çok sayıda araca çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi ölürken 8 kişi de yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesinden ötürü meydana geldiği belirtildi.

Kaza, Sarıyer Arabayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Maslak-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsü, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında otobüs altında kalan iki kişi öldü. 

Yaralılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kaza anının görüntüleri

 

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