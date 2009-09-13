Sarıyer'de Kilyos deresi taştı, su baskınları oldu

Sarıyer'de Kilyos Deresi'nin taşması sonucu Kilyos köyündeki 70 ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sarıyer'de, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağışın etkisiyle Kilyos köyünün ortasından geçen Kilyos Deresi taştı.







Taşkın sonucu, derenin kenarında bulunan yaklaşık 70 ev ve iş yerine sel suları doldu. Yağışların bugün de devam edeceği bildirildi.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Evlerine su dolması üzerine korkudan sinir krizi geçiren bazı vatandaşların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, çökme ihtimaline karşı köyün ortasındaki köprüyü geçişlere kapatarak güvenlik şeridine aldı.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, meteorolojiden sağanak yağış ile ilgili bilgi ve uyarıların alınmasının ardından, dere kenarında önceki günden itibaren iş makineleriyle nöbet tutan ekipler oluşturduklarını söyledi.

İlçe merkezi ve çevresindeki mazgalların belediye ekiplerince sürekli temizlendiğini ifade eden Coşkun, "Derenin taşması sırasında ekiplerimiz hemen müdahale etti. Önlemleri zamanında aldığımız için hasar çok olmadı. Şimdi ise su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinden suların tahliye işlemlerine başlayacağız" dedi.

Sarıyer'de ön hasar tespiti

Sarıyer Belediyesi'nce, yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı bölgede ön hasar belirleme çalışmaları yapıldı. Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın özellikle Kilyos, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Sinemköy ve Demirciköy'de etkili olduğu, belediyeye bağlı kriz ekiplerinin kaymakamlık, emniyet ve jandarmayla koordineli müdahalesiyle evlerini su basan vatandaşların evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Özellikle Kilyos'da derenin taşması sonucu kimi evleri su bastığı, taşkınlar sırasında mahsur kalan vatandaşların, Sarıyer Belediyesi'nin iş makineleri yardımıyla kurtarıldıkları bildirildi. Su baskınına maruz kalan evlerdeki suların vidanjörlerle boşaltıldığı ifade edildi.

Bugün de yağış var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da yağış bugün de devam edecek. Akşam saatlerine kadar aralıklarla ve kuvvetli olarak devam edeceği bildirilen yağış, Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde etkili olacak.

AKOM'un üst düzeyde alarm durumunda olacağı bugün ve yarın sel baskınlarına karşı 2 bin 220 araç ve gereç ile 6 bin 370 personel müdahale için hazır bekletilecek.

İstanbul için önlemler

Yağışın İstanbul'da öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor.

İstanbul Valisi Muammer Güler de yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hayata geçirilecek önlemleri açıkladı.

Güler'in vatandaşlardan da bazı istekleri oldu:

- Bugün yağış başlar başlamaz Basın Ekpres yolu trafiğe kapatılacak.

- Su baskını fazla olursa, acil durumlara müdahale için tem de kapatılacak.

- Güvenlik şeridini ihlal eden araçlar trafikten men edilecek.

- Vali Muammer Güler, vatandaşların su tahliye kanalı ve derelere yakın yerlerde araç bulundurmamalarını istedi, "Buralardaki işyerlerinde de malzeme bırakılmasın" dedi.

- Güler, İstanbulluların zorunlu olmadıkça özel araçla yola çıkmamalarını talep etti.

Çatalca'da 1 ceset bulundu

Bu arada, Çatalca'da selde kaybolan 4 kişiden biri olan 65 yaşındaki Nusret Dursun'un cesedi bulundu.

Çatalca Kaymakamlığına göre, selde kaybolan kişileri bulmak amacıyla Çatalca İstasyonu'nda yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca, ekipler Karasu Deresi üzerinden geçen TEM Otoyolu'ndaki viyadük altına yönlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıçların burada yaptıkları çalışmalarda, kayıplardan 65 yaşındaki Nusret Dursun'un cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde bekletilen ambulansa konulan Dursun'un cesedi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nusret Dursun'un cesedinin bulunmasıyla selden dolayı ilçede ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bu arada, selde kaybolan 8 yaşındaki Ceyda Güder, 65 yaşındaki Gülseren Dursun ile 6 yaşındaki torunu Gülseren Dursun'u arama çalışmaları halen sürüyor.

Silivri'de kaybolan 3 kişi aranıyor

Silivri Kaymakamı Ahmet Mesut Demirkol, sel nedeniyle ilçede bin 600 ev ile 363 iş yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Demirkol, sel suları ve balçıkla dolduğu için evleri oturulamaz durumda olan vatandaşların yakınlarının yanında kaldıklarını söyledi.

Bu kişilere 500'er TL nakit para yardımında bulunduklarını ifade eden Demirkol, ayrıca mağdur olan vatandaşlara kaymakamlık tarafından satın alınan 400 çekyat ile 800 battaniyenin dağıtıldığını kaydetti.

Demirkol, dün ilçeye gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a da su konusundaki talepleri ilettiklerini ifade etti.

İlçede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Demirkol, "Sel nedeniyle ilçede bin 600 ev ile 363 iş yeri hasar gördü. Konutlardaki hasar genelde eşyalarla alakalı. Ancak 16 evin kendisinde sorun var. Bunların 6'sı oturulamayacak durumda. Ayrıca sel nedeniyle denize sürüklenen 144 aracı da denizden çıkarttık. Bir otoparka çekilen araçlar, sahiplerine tutanakla teslim ediliyor" diye konuştu.

Tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmalarının da bittiğini kaydeden Demirkol, buna göre, hasarın yüzde 10 civarında olduğunu, afet ilan edilmesi için oranın yüzde 40 olması gerektiğini bildirdi.

Selde kaybolan biri çocuk 3 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini vurgulayan Demirkol, "Selde kaybolan Hikmet Pekgürbüz, Dila Manav ve Nihat Serdiyol'u arama çalışmaları sürüyor. Suyun bulanık olması çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yüzeyden 5 santimetre aşağısı görünmüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de açıkta cesetleri arıyor" dedi.

Selde kamu binalarının da zarar gördüğünü kaydeden Demirkol, "İlçedeki 7 okulda da hasar var. İlçede eğitimin 28 Eylülde başlaması için valiliğe talebimizi ilettik. Okulların bodrum katları suyla dolu. Ayrıca elektrik panoları ve tesisatı hasar gürmüş" bilgisini verdi.