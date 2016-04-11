Sarıyer’de kafası kırılan köpeği hayvan dostları kurtardı

Uzun zamandır hayvan dostlarının gündeminde olan Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir işçi tarafından dövüldüğü iddia edilen ve kafası kırılan köpek, merkezden kurtarıldı.

Kısırkaya köyündeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre barınaktaki A. İ. isimli işçi bir köpeği öldüresiye dövdüğü edilmişti. Feci şekilde dövülen hayvanın kafatasında çatlaklar tespit edilmişti. İddiaların odağındaki işçinin ise Veteriner İşleri Müdürü Ayhan Akbulut tarafından ‘korunduğu’ iddia edilmişti.



"Vura vura kafatasını parçaladı"



Sözcü’nün haberine göre, hayvanların kurtarılmasında öncülük eden hayvan hakları savunucusu Banu Aydın “Hortumla dövülüyor dedik, işkence devam ediyor dedik. Ama söylediğimizle kaldık. Çünkü Sarıyer Belediyesi hayvanlara işkence yapmaya devam ediyor. Biz sadece gördüklerimizi söyledik ama bazıları Sarıyer Belediyesi’nin Kısırkaya köyündeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezine destek çıktı. İşci A. İ. senelerce oraya gelen hayvanlara cehennemi yaşatanlardan biri. Bizzat yeni doğmuş köpek yavrularını, tazikli suyla kanala attığını, felçli ayağa kalkamayan hayvanlara hortum tutup, fırçalarla dövdüğünü gördük. Ama nedense görevden ısrarla alınmayan işçi iki gün önce hangarda kafesteki savunmasız bir Golden cinsi köpeğe vura vura kafatasını parçaladı. Barınakta işçi A. tarafından döve döve kafatası parçalanan köpek için Kolluk Kuvvetleriyle birlikte oradaydık olay ile ilgili soruşturma açıldı” demişti.



"Barınak kapatılsın"



Barınaktaki iddiaların ardı arkası kesilmezken hayvan dostları merkezin kapatılması için kampanya başlattı. Kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.