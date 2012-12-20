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Yaşam

Sarıyer'de helikopter sahile acil iniş yaptı

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları yüzünden acil iniş yapan Hattat Holdinge ait helikopter son anda karaya indi

20 Aralık 2012 19:59

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına sürerken Sarıyer Büyükdere sahiline bir helikopter acil iniş yaptı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden acil iniş yapan Hattat Holdinge ait helikopter son anda karaya indi. Sahile teğet vaziyette duran Helikopterde Biri kadın ikisi erkek toplam 3 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Balıkçı teknelerine çarpmaktan son anda kurtulan helikopter denize düşmesin diye yardıma balıkçılar koştu.

Helikopterini mucize bir şekilde indiren ve adı öğrenilemeyen pilot balıkçılarla birlikte halat çekerek helikopteri düşmesin diye sabitledi. Helikopterin indiği sahil yolunun tam karşısında bulunan restaurantın sahibi Ali Alemdar, anlattı.

 

Önce yola inmeyi denemiş

 

Alemdar, helikopterin ilk olarak yola inmeye çalıştığını karşısına iki minibüs ve bir minibüs çıkında yeniden manevra yapıp havalandığını ikinci bir hamleyle balıkçı teknelerinin üzerinden süzülerek sahil yolundaki yürüyüş parkuruna son anda indiğini anlattı. Yolculara yardıma koştuklarını ve valizleriyle birlikte yolcuları bir taksiye bindirip gönderdiklerini anlatan Alemdar, " Kaptanı da tebrik ettik " dedi.

Kaynak: DHA

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