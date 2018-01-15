Sarıyer sahilinde korkuluk eylemi

Sarıyer'deki sahilde korkuluk olmadığı için son 5 yılda 19 kişi denize düşerek yaşamını yitirdi. Sarıyer Kent Savunması korkuluk yapılmasını istedi.

İstanbul Sarıyer'de sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişi hayatını kaybettiğini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri sahilde eylem yaptı.

5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri son olarak geçtiğimiz günlerde Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi.

"Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz"

Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, "Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içerisinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz" dedi.

"Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok"

Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, İBB'nin Şubat ayında korkulukları yapacaklarını söylediğini dile getirerek, "Fakat 5 senedir bekliyoruz. Dilekçeler veriyoruz, telefonlarla arıyoruz. Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Korkulukların olmaması özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.