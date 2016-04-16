Sarıyer Belediyesi’ne bağlı barınakta kafatası kırılan köpeğin tedavisi sürüyor

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dövülen ve kafatası kırılan köpeğin tedavisi sürüyor.

Uzun zamandır hayvan dostlarının gündeminde olan Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçtiğimiz hafta yeni bir skandal daha yaşanmış, dövülerek kafatası çatlayan köpeği barınakta görevli A.İ. isimli kişinin dövdüğü iddia edilmişti. Feci şekilde dövülen hayvanın tedavisi Veteriner Hekim Levent Berker tarafından sürdürülüyor.

Sözcü’den Edda Sönmez’in haberine göre, Berker’in yaptığı açıklaması şöyle:

“11/04/2016 tarihinde kafaya darbe alınması şikayetiyle kliniğimize gelen Golden Retriever ırkı köpeğin yapılan muayenesi ve çekilen radyografisi neticesinde alın kemiği dediğimiz frontal kemiğin çok parçalı kırıldığı ve altında bulunan sağ ve sol sinus boşluklarına çöktüğü belirlendi. Bölgede oluşan şişlik ve yangıyı gidermek amacıyla tedaviye başlandı. Yapılan konsültasyon sonrası operatif müdahale gerektiğine karar verildi. Ameliyat 15/04/2016 tarihinde istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Prof. Dr. Kemal Altunatmaz tarafından yapıldı. Uzun ve zorlu bir operasyon çöküntü düzeltilerek, parçalanmış kemik parçaları bir araya getirildi ve alın çatısı yeniden oluşturuldu.”

“Bunu kabaca birkaç odalı bir ev ve üzerindeki çatı gibi düşünürsek Sinus boşluğunun olduğu taraftaki çatı parçalanarak çökmüş diyebiliriz. Bu bölüm ile beynin bulunduğu bölüm arasında bir duvar vardır. Büyük şans eseri çatının beyni koruyan bölümünde bir hasar yoktu. Kırık biraz yukarıda olsa beyni, aşağıda olsa orbita boşluğu, dolayısıyla gözü etkileyecekti. Operasyon ile ilgili detaylı rapor İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenecektir."