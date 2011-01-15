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SARIYER BELEDİYESİNDEKİ SORUŞTURMADA 4 TUTUKLAMA  İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2011 12:41

-SARIYER BELEDİYESİNDEKİ SORUŞTURMADA 4 TUTUKLAMA  İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Sarıyer Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen beş kişiden, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yel'in de aralarında bulunduğu dördü tutuklandı.  Zekeriyaköy Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından Sarıyer Adliyesine çıkarılan beş kişi, Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Sarıyer Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.  Mahkeme, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yel, Zabıta Müdürü Semra Kartal, eski belediye meclis üyesi Yılmaz Tank ve Rıfkı Fahrettin Aktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahmut Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Recep Yel Paşakapısı, Semra Kartal Bakırköy, Rıfkı Fahrettin Aktaş ve Yılmaz Tank ise Maltepe Cezaevine gönderildi. 

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