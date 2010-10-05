-SARIYER ADLİYESİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Sarıyer Adliyesine bomba konulduğu yolundaki ihbar asılsız çıktı. Alınan bilgiye göre, polisi telefonla arayan kişi, Sarıyer Adliyesine bomba konulduğunu, saat 10.00'da patlayacağını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, adliye binasını boşaltarak çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları ve köpeklerle yapılan aramalarda binada patlayıcıya rastlanmaması üzerine güvenlik önlemleri kaldırılarak adliyeye girişlere izin verildi. İhbarın Beşiktaş'taki bir ankesörlü telefondan yapıldığı, ihbarda bulunan kişinin MOBESE kameralarınca görüntülendiği, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.