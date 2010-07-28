Sarıyer - Çayırbaşı arası 5 dakikada geçilecek

MEHMET DEMİRKAYA / T24



İstanbul'un tünel yollarının 3’üncüsü "Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli"nin kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Sarıyer-Çayırbaşı arasını 5 dakikaya indirecek olan tünel Şubat 2011'de hizmete girecek.

Özellikle hafta sonları büyük bir trafik yoğunluğu yaşayan İstanbul Boğazı sahil yollarını rahatlatacağı öngörülen tünel yollardan Sarıyer-Çayırbaşı tünelindeki çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün tünelde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda çift tünelden oluşan proje hakkında bilgi veren Topbaş, elektro-mekanik ile kavşak işlerinin Şubat 2011’de tamamlanacağını söyledi. Topbaş daha sonra şunları söyledi:

“Çayırbaşı’ndan Zekeriyakay, Bahçeköy ve Kilyos istikametine gidip gelen insanlarımız çok rahat edecek. Bu tünel yolu tercih ettiklerinde hiçbir problem yaşamadan Sarıyer ile Çayırbaşı arasını 5 dakikada geçebilecekler. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız Darüşşafaka Metro İstasyonu ile kazı çalışmaları devam eden Hacıosman Metro İstasyonu da devreye girdiğinde, insanlarımız Çayırbaşı’nda araçlarını bırakıp şatır seferlerle metroya aktarılarak şehir merkezine rahatlıkla ulaşacak. Bu tünel yol üzerinden metroya toplu taşıma aracı koymayı da değerlendiriyoruz”.

Yüzeyde çok çalışma yaptıklarını ve yurttaşların çok sayıda şehir şantiyesi gördüklerini vurgulayan Topbaş "artık yeraltındayız" dedi.