T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sarıyer - Çayırbaşı arası 5 dakikada geçilecek

İstanbul'un tünel yollarının 3’üncüsü "Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli"nin kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

28 Temmuz 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA / T24

İstanbul'un tünel yollarının 3’üncüsü "Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli"nin kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Sarıyer-Çayırbaşı arasını 5 dakikaya indirecek olan tünel Şubat 2011'de hizmete girecek.

Özellikle hafta sonları büyük bir trafik yoğunluğu yaşayan İstanbul Boğazı sahil yollarını rahatlatacağı öngörülen tünel yollardan Sarıyer-Çayırbaşı tünelindeki çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün tünelde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda çift tünelden oluşan proje hakkında bilgi veren Topbaş, elektro-mekanik ile kavşak işlerinin Şubat 2011’de tamamlanacağını söyledi. Topbaş daha sonra şunları söyledi:

“Çayırbaşı’ndan Zekeriyakay, Bahçeköy ve Kilyos istikametine gidip gelen insanlarımız çok rahat edecek. Bu tünel yolu tercih ettiklerinde hiçbir problem yaşamadan Sarıyer ile Çayırbaşı arasını 5 dakikada geçebilecekler. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız Darüşşafaka Metro İstasyonu ile kazı çalışmaları devam eden Hacıosman Metro İstasyonu da devreye girdiğinde, insanlarımız Çayırbaşı’nda araçlarını bırakıp şatır seferlerle metroya aktarılarak şehir merkezine rahatlıkla ulaşacak. Bu tünel yol üzerinden metroya toplu taşıma aracı koymayı da değerlendiriyoruz”.

Yüzeyde çok çalışma yaptıklarını ve yurttaşların çok sayıda şehir şantiyesi gördüklerini vurgulayan Topbaş "artık yeraltındayız" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24