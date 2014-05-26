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Sarısülük'ün katil zanlısına 'VIP' ağırlama

Ethem Sarısülük’ün katil zanlısı polis Ahmet Şahbaz’ın, duruşma için İSAK misafirhanesinde uzun süredir kayıtsız olarak kaldığı ortaya çıktı

26 Mayıs 2014 18:52

Tahir Alperen

Ethem Sarısülük'ün katil zanlısı olarak yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'in Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB) kampüsü içerisinde bulunan İSAK misafirhanesinde ağırlandığı ortaya çıktı. Ankara Adliyesi'nde davası görülen Şahbaz'ın misafirhaneye sahte kimlikle yerleştirildiği iddia edilirken, sanığı korumak için şortlandların İstihbarat Daire Başkanlığı'nın kapısında beklediği öğrenildi.

Ankara Kızılay'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında silahından çıkan kurşunla Ethem Sarısülük'ün hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın davası görülürken Şahbaz'ın Emniyet İstihbarat Daire'de VİP koruma altında kaldığı öğrenildi. Sarısülük Davasının sanığı Ahmet Şahbaz'ın Emniyet İstihbarat Dairesinin lüks misafirhanesinde uzun süredir kayıtsız kaldığı belirtilriken, misafirhanede kalmasını İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve Şube Müdürü Nihat Özen'in sağladığı öğrenildi.

İSAK misafirhanesinde kalan Şahbaz'ın, normal şartlarda kursiyerlere tahsis edilen misafirhanedeki tüm masraflarının İDB tarafından karşılandığı bilgisine ulaşıldı. İDB'den dışarı çıktığında Şahbaz'ı gideceği yere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir aracın götürdüğü ayrıca, bu gün davası görülmesi nedeniyle kendisine 4 adet özel harekat şortlandı tahsis edildiği öğrenildi.

Engin Dinç'in ismi daha önce de Hrant Dink suikasti sanıklarından Erhan Tuncel'le gündeme gelmişti.

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