Sarısülük davasında 'uyuyan' heyetten, fotoğraf çekenlere suç duyurusu

Ethem Sarısülük davasında mahkeme salonunda cep telefonu ile çekim yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Duruşma sırasında bazı izleyenler savcı Mustafa Şahin ve mahkeme üyesi Cevdet Bak’ı uyuklarken görüntülemiş, görüntüler basında yer almıştı.

Radikal gazetesinden Mehmet Bilber'in haberine göre, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına, Ethem Sarısülük davasında duruşma sırasında cep telefonu ile görüntü alanlar hakkında yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, duruşma solonu içerisinde fotoğraf ve video ile görüntü kaydı yapılmasının yasak olduğu herkese ihtar edildiği halde duruşma salonunda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir ya da daha fazla kişinin çeşitli fotoğraflar çektiği belirtildi. Suç duyurusunda, çekilen fotoğraflarda mahkeme heyetinin ve üyelerinin de açıkça görüntülendiği belirtildi. Basına da yansıyan söz konusu fotoğraflarda savcı Mustafa Şahin ve mahkeme üyesi Cevdet Bak uyuyakalırken görüntülenmişti.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Yasak olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, duruşma salonu içerisinde çekilmiş olan fotoğrafların, muhtelif yazılı ve görsel basın yayın organlarında ve internet sitelerinde yayımlandığı hususu mahkemece resen tespit” edildiği belirtilirken, bilgi işlem personeli tarafından SEGBİS kamera sistemi ile yapılan duruşmaya ait video kaydının bir kopyası da DVD olarak savcılığa gönderildi.