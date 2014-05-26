Sarısülük davasında mahkeme heyetine tepki

Gezi protestoları sırasında Ankara’da polis kurşunu ile hayatını kaybeden Ethem Sarısülük cinayeti ile davada, mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından salonda arbede çıktı.

Sanık Ahmet Şahbaz’ın tutuklu yargılanma talebinin reddinin ve duruşmanın 7 Temmuz’a ertelenmesine tepki gösteren salondaki izleyiciler, mahkeme heyetine pet şişe fırlattı.

“Katil devlet hesap verecek” sloganları atıldı. Bu esnada heyet ve salondaki izleyiciler arasına jandarma girdi. Jandarma salondakiler arasında da arbede yaşandı. Heyet salondan jandarma eşliğinde ayrılırken, heyetin odasının bulunduğu koridor jandarma tarafından korumaya alındı. Ahmet Şahbaz ise tutuklu sanıkların çıkartıldığı tünelden yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeyi terk etti. Alınan bilgiye göre, Şahbaz kalabalığın dağılması için bir süre tünelde bekletildi.

Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, sanığın tutuksuz yargılanacağının açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Anne Sarısülük, “O sesin kısılsın katil, benim oğlum mezarda sen burada pişkin pişkin oturuyorsun katil. Senin ailen var mı? Silahsız çıksaydın oğlumun karşısına” diye tepki gösterdi.

Duruşmanın yapıldığı 6.Ağır Ceza Mahkemesi duruşmayı izlemeye gelenler için yetersiz kalırken, salonun önü, adliyenin dışına kadar kalabalık taştı. Sayfi Sarısülük adliyeden ayrılırken, “Katil devlet hesap verecek” sloganları atıldı. Anne Sarısülük, “oğlumu aldınız, hesabını verin” diye çığlık attı.

Öte yandan, salondan ayrılan izleyiciler de heyete, “AKP seni kaça satın aldı savcı? “ şeklinde tepki gösterdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından kalabalık adliye önünde slogan atmaya devam etti. Adli önünde yapılan açıklamada, “Mahkeme taraflıdır bu işin hesabı sokakta sorulacak” denildi.