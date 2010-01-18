Sarışın kadınlar daha saldırgan

T24- ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, sarışınlar daha hırslı ve saldırgan oluyor.



California Üniversitesi’nce yapılan araştırmada, sarışın kadınların hırs ve agresiflik konusunda esmer veya kızıl saçlı kadınlara göre önde olduğu görüldü. İngiliz Sunday Times Gazetesi’nin haberine göre, araştırmada farklı fiziksel özelliklere sahip 156 kadın üniversite öğrencisinin davranışı gözlendi.



Araştırmanın sonunda olaylar karşısında esmerlerin daha “olumlu” davrandığı görülürken, sarışınların, “savaşa gidelim” havasında oldukları belirlendi. Araştırmada ayrıca, çekici kadınların kontrollerini daha çabuk kaybettiği de görüldü. Uzmanlar, bu etkinin genetik olmadığını vurguluyor. Zira sarışın olmayan, fakat saçlarını sarıya boyatan kadınların da kısa süre sonra agresifleştiği belirlendi.

