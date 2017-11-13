Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Yıldız tutuklandı

Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 16 Haziran\'da görevden alınan Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, hakkında açılan davalarla ilgili çıkarıldığı Sulh Hakimliği\'nce tutuklandı.

Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız\'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması sonrası lüfettişler belediyede inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Yıldız hakkında \"Zimmete para geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma, suç delillerini kaybetme\" davası açıldı. Tutulan raporlar neticesinde Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız için tutuklama talebinde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından Sulh Hakimliği\'ne sevkedilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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