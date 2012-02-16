Sarıkaya, odasına gizlice girildiğini iddia etti

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturmadan alınan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya 'odasına girildiğinden şüphelenerek' güvenlik kamerası görüntülerini inceletti.

KCK soruşturması kapsamında MİT mensuplarını ifadeye çağıran özel yetkili savcı Sadrettin Sırakaya, başsavcılık tarafından "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ettiği gerekçesiyle dosyadan alımıştı.

HSYK da Sarıkaya hakkında aynı gerekçelerle inceleme başlattı.

Sarıkaya’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında bazı belgeler basında yer aldı.

Bu nedenle dosyadan alınan ve hakkında inceleme başlatılan Sarıkaya, 'odasına girildiğinden şüphelenerek' güvenlik kamerasını inceletti.

Adliyenin beşinci katındaki odasını başka bir savcı ile paylaşan Sarıkaya’nın odanın kapısının açarken zorlandığı ve kendisinden habersiz 'odasına girildiğinden şüphelendiği' öğrenildi.

Bu şüphe üzerine harekete geçen savcı Sarıkaya, adliye polisini haber verdi.

Adliyede görevli Bilgi İşlem Sorumlusu, polis ile birlikte odanın bulunduğu koridordaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucunda savcının odasına izinsiz giren bir kişi tespit edilemedi.