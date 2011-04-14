-SARIKAYA: KARARI VERENLERİN YÜREKLERİNE SAĞLIK ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), meslekten ihraç kararını kaldırdığı eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, ''Tabii ki çok mutluyum. Kararı verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık'' dedi. Sarıkaya, Yüzüncü Yıl semtindeki evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberi basın mensuplarından öğrendiğini ifade eden Sarıkaya, ''Tabii ki çok mutluyum. Kararı verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık. Göreve devam'' diye konuştu. Ferhat Sarıkaya'nın eşi de kararın kendisini mutlu ettiğini söyledi.