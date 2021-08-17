Sarıkaya: Kabil Havaalanı'nın işletmesini üstlenmesi istenen Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yapacağı tek şey var...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin Taliban ile görüşerek Kabil Havaalanı'ndan ayrılması gerektiğini söyledi.

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede varlığının dayandığı devlet otoritesini sağlamak için mücadele kültürü olmadığında bu noktaya gelmesi kaçınılmaz olur. Hele ki bir de aşiret kültürüne dayalı bir yapı söz konusuysa… Rüşvet, yolsuzluk, devlet malına hırsızlık, nepotizmin bu denli yüksek olduğu toplumlarda bunun olmaması zaten mucize kabul ediliyor.

Taliban düzeltebilir mi? Hiç sanmıyorum… Eğer bunu yapabilseydi, 2001 öncesinde hakim olduğunda yapabileceğini sergilerdi. Burkaya yeniden giren Afganistan bundan sonra çok daha çekilmez ve karmaşık hale gelecek… Çünkü kaynaklar tükendiğinde çevre ülkeleri tehdit edecek, onları düşmanlaştıracak; iç çatışmadan savaşa dönüşecek. Aşiret ve etnik köken üzerine kurulu ülke yapıları arasında yeniden çatışmalar ve alan kapma kavgaları başlayacak. Bugünden çok daha büyük göç, bütün dünyanın kapısını çalacak.

Umarım bu kez de ABD yeniden devreye girmez. Çünkü girdiği bütün ülkelere huzur yerine çatışma ve parçalanma bıraktı. Irak, Suriye bugün de Afganistan; daha geriye giderseniz de Somali, Sudan… Kabil havaalanının işletmesini üstlenmesi istenen Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yapacağı tek şey var. Taliban ile görüşerek ayrılmak…

Görüşerek kalmanın anlamı ise yaşanacak çatışmanın ortasında kalmaktan başka bir şey olmayacak. Kaldıkça maliyeti yükselecek…"

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