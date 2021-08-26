Sarıkaya: Geçiş ülkesinden ABD’ye kabul edilmeyecek olan Afganlarla ilgili tek kelime edilmiyor, Türkiye’nin de arasında bulunduğu üslerde kalmaya devam mı edecekler?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil’den kalkan uçakların doğrudan ABD’ye gelmeyeceğini, “geçiş ülkelerindeki ABD ordusuna bağlı üslere iniş yapacağını” belirtmesiyle ilgili olarak, "Bu aslında ABD toplumuna verilmiş bir güvenceydi. Ancak açıklama bu yönüyle, ABD’nin tahliyeleri için kullanma izni aldığı Türkiye’nin de arasında bulunduğu geçiş ülkelerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü geçiş ülkesine gelip, ABD’ye kabul edilmeyecek olan Afganlarla ilgili tek kelime edilmiyor. Bu durumda ne olacak? ABD’ye girişleri uygun bulunmaz ise bu üslerde kalmaya devam mı edecek? Yoksa, geçiş ülkesinin içine bırakılıp, 'Ne haliniz varsa görün...' mü denilecek? Burası belirsiz..." dedi.

Sarıkaya, Rusya'nın da benzer kaygılar yaşadığını dile getirerek, "Peki, bizde durum nasıl? Sınırdan girenler yakalanırsa kontrole alınıyor, haklarında bir istihbarat taraması yapılıyor. Ancak yakalanmadan girmişse nerede, kiminle olduğu, uyuyan hücreye dönüşüp dönüşmeyeceği, yalnız kurt durumu hak getire…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - ABD: Kabil'den tahliye edilenler, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşla ABD'ye gidecek