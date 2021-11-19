Sarıkaya: Erdoğan, faizle ilgili sıkıntısı olan, AK Parti’nin ağırlıklı olarak oy aldığı kesimlerin yükünü üzerinden kaldırıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize karşı söylemlerine ve Merkez Bankası'nın faizi indirme kararına ilişkin olarak AKP çevreleri ile yaptığı görüşmelerden hareketle faiz kararının nedenlerini ele aldı.

Bir ekonomistin "Yüksek faiz en çok hangi kesimleri etkiler, faizin aşağı inmesinden en çok hangi kesimler mutlu olur? Yüksek döviz en çok kimi zora sokar?" soruna dikkat çeken Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yanıtını içinde barındıran bu sorunun gerisinde yatan neden açık… Kredi kartı borcunu, bir başka kredi kartı ile kapatmaya çalışan, oldukça geniş bir kesim var… Faizden de oldukça bunalmış durumdalar… Bunun yanında bankalardan aldıkları kredi borcunu kapatma derdine düşmüş orta ve orta alt gelir grubundaki kesimler de mevcut. Buna bir de orta sınıftaki tüccar, esnaf ve sanatkar eklendiğinde aslında faizle ilgili sıkıntısı olan, AK Parti’nin ağırlıklı olarak oy aldığı kesimlerin yükünü üzerinden kaldırıyor. Bu kesimlerin yaşam akışlarında, ihtiyaç skalalarının herhangi bir yerinde döviz yer tutmuyor; dolaylı olarak doğalgaz, petrol fiyatlarından etkileniyor.

Ancak toplam kitlenin içinde faiz indirimi onları ayrıcalıklı kılıyor. Erdoğan da hem muhafazakar hem de orta ve alt gelir grubunda yer alan ve seçmeninin yüzde 70’inden fazlasını oluşturan bu kesimlerin rahatlamasını sağlamanın olanağını onlara sunuyor. Ancak bunun sürdürülebilir olmasının imkanı yok."

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