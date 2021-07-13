Sarıkaya: AK Parti'nin önde gelen bazı isimleri ve Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları OHAL düzenlemesinin olmaması için çaba göstermiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin TBMM'ye sunduğu torba teklif ile bazı OHAL yetkilerinin üç yıl daha uzatılmasını önermesine ilişkin olarak, "Buna göre kamudan ihraçlar üç yıl daha devam ederken, toplu suçlarda gözaltı süresi de aynı sürede 12 güne kadar uzayacak… Ayrıca TMSF’nin şirketlere kayyum atamasına ilişkin yetkisi de 3 yıl daha devam edecek… AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, getirdikleri düzenlemenin gerekçesini 'Tehdit henüz geçmiş değil' diye özetledi… Karşılarında 50 yıldır örgütlenmiş bir yapının bulunduğunu, mücadele için süreye ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi" dedi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Aslında Kanun değişikliğinin AK Parti içinde içselleştirildiğini söylemek olası değil.

Nitekim partinin önde gelen bazı isimleri ve Cumhurbaşkanı’nın etkin başdanışmanları da bu düzenlemenin olmaması için çaba göstermiş.

Ancak özellikle güvenlik bürokrasisinin ısrarlı olduğu biliniyor.

Öne sürdükleri neden de son dönem ele geçirilen bazı dijital kayıtların çözülmeye ve yeni isimlerin çıkmaya başlaması…

Son günlerde özellikle asker ve polis içinde ardı sıra yapılan operasyonlar sonucu gerçekleşen gözaltılar da bu kapsamda elde edilen verilere dayanmış.

İtirazlar karşısında, 'Biz de olmasını istemeyiz ama bu dokümanlar elde iken, yasa uzatılmaz ise durumumuz sıkıntıya girer; ihraçta zorlanırız' görüşünü dile getirmiş.

Bu veriler de yurt dışından yakalanıp getirilen bazı mahrem imamların bilgisayar kayıtlarından ve Türkiye’de irtibatlı oldukları tespit edilen kişilerin dijital depolarından çıkmış.

Peki, üç yıl değil de daha kısa süre için geçerli olabilir mi?

Çünkü bu durumda seçime de OHAL yasaları kapsamında gidilmiş olacak…

Bu konuda bir karar yok ama olmaz diyen de yok…

Oysa OHAL uygulaması 7 kez uzatılıp, Temmuz 2018’de sona erdiğinde diğer uygulamaların da süreç içinde kaldırılacağı sözü verilmişti…

Bu sürede 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edilirken, 3 bin 213 kişinin rütbesi söküldü, 2 bin 761 kuruluş da kapatıldı.

Son bir yıl içinde gözaltına alınan kişi sayısının 2 bin civarında olduğu belirtiliyor."

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