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SARIKAMIŞ'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 20 YARALI KARS (A.A)

07 Ağustos 2010 15:01

-SARIKAMIŞ'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 20 YARALI  KARS (A.A) - 08.07.2010 - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ahmet Uçar yönetimindeki 05 FF 501 plakalı patates yüklü kamyon, Sarıkamış-Erzurum kara yolunun 40. kilometresinde karşı yönden gelen Arif Yıldırım'ın kullandığı 36 SC 900 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, Hasan Seher (40) ile hamile olduğu belirlenen Zeynep Baki (30) öldü, kimlikleri açıklanmayan 10'u hafif 20 kişi de yaralandı. Sarıkamış, Kars ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Durumu ağır olan yaralılardan otobüs şoförü Arif Yıldırım ise Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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