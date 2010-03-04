Sarıkamış tatbikatı için hazırlıklar tamamlandı

T24

Kamuflajlar beyaz olarak hazırlanmıştı, ancak kar yoktu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarının bugün bölgeye gelerek izleyecekleri tatbikat için askeri birlikler konuşlandı. Kış tatbikatının karlı bölümleri de Sarıkamış yakınındaki Allahuekber Dağları’nda icra edilecek. Allahuekber Dağları’nda 1914-15’te 60 bin asker, tek kurşun atmadan donarak şehit düşmüştü.