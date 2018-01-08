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Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'na çıktılar

Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Erhan Çalışkan, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılında şehit düşen askerlerin yaşadıkları zorlukları görmek ve onları anmak için Türkiye'nin

08 Ocak 2018 17:14

Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Erhan Çalışkan, Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yılında şehit düşen askerlerin yaşadıkları zorlukları görmek ve onları anmak için Türkiye\'nin farklı illerinden gelen bir grup dağcı ile birlikte Allahuekber Dağları\'na çıkıp iki günlük kamp kurdu.
Sarıkamış şehitlerini anmak için farklı illerden gelen 134 dağcıyla birlikte Allahuekber Dağları\'na çıkan Vanlı Dağcı Çalışkan, Sarıkamış şehitlerinin o dönemde yaşadıkları zorlukları görmek için  dağa çıkıp 2 günlük kamp kurduklarını belirterek şöyle konuştu:
\"Profesyonel dağcılık malzemelerimize rağmen bizler  zorlanırken, şehitlerimizin o dönemin şartlarına ve zorluklarına göğüs gerdiklerini düşününce tüylerim diken diken oldu. Tepeye vardıktan sonra Sarıkamış şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okuduk. Şehitlerimizin ruhu için dualar ettik.Orada iki günlük kamp kurarak şehitlerimizi andık. Bize bu konuda destek veren Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe  Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyoruz.\"

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