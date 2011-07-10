-SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ ERZURUM (A.A) - 10.07.2011 - Erzurum'da 97 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olanları anmak için yola çıkan Sarıkamış Dayanışma Grubu üyeleri, son durak olan Bardız'a ulaştı. Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, AKUT, Sarıkamış Dayanışma Grubu ve Bardızlılar Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, Erzurum'dan 5 gün önce yola çıkan 19 kişilik ekip, Bardız'a geldi. Narman-Çimenli köyünden 19 Aralık 1914 tarihinde yola çıkarak, 3 günde Bardız'a gelen 29 Tümen'in gittiği 105 kilometrelik yolu, 5 günde kat eden Sarıkamış Dayanışma Grubu üyeleri, kaybolmak üzere olan şehit mezarlarının yerini de tespit etti. Narman Şehitliği, Oltu Zafer Anıtı ile Kosor Boğazı Anıtı'nı da ziyaret eden ekip, Bardız Yayla Şehitliği'nde 9. Kolordu yürüyüşünü yapan ekiple buluştu. Şenlikte, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olanları anmak için 5 gün yol yürüyen Sarıkamış Dayanışma Grubu ekibine madalya verildi.