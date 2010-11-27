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Yaşam

Sarıkamış şehitlerini anma şenliği!

Kocaeli'nde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma gününde halay çekilip oyunlar oynandı.

27 Kasım 2010 02:00

T24 - Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde Derince Sarıkamışlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce, 1914 yılındaki Sarıkamış Harekatı’nda donarak can veren 90 bin şehit için düzenlenen anma gecesinde konuşmaların ardından halay çekilip oyunlar oynanması, şaşkınlık yarattı.


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Derince İlçesi’ndeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen 90 bin şehidi anma gecesine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar, Sarıkamış’tan davet üzerine Derince’ye gelen Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen, Derince Sarıkamışlılar Derneği Başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Derince Belediyesi’nin de katkıda bulunduğu belirtilen gecede önce Sarıkamış Harekatı anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker de yaptığı konuşmada, o günkü koşullarda askerlerin yazlık elbiselerle cepheye gittiklerini ve askerlerimizin donarak şehit olduklarını anlattı. Gecede daha sonra şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı.


Ancak bir süre sonra yerel sanatçıların sahneye çıktıktan sonra bir anda anma gecesi eğlenceye dünüştü. Çalan davul zurna eşliğinde halaylar çekilip oyunlar oynandı. Kadınlı erkekli gruplar da karşılıklı oyunlar oynadığı eğlence geç saatlere kadar sürerken, birçok kişinin Şehitleri Anma Gecesi’nin amacından saptırıldığını belirterek salondan ayrıldıkları görüldü.

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