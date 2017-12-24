Sarıkamış şehitleri Şenkaya'da anıldı

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA) - OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları\'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler, Erzurum\'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi\'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şenkaya\'da, 1\'inci Dünya Savaşı\'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı\'ndaki törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, vali yardımcılar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile izciler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Yaklaşık 20 köy korucusu dönemin askeri kıyafetleri giyerek atlarla sancağı getirdi ve temsili olarak askere teslim edildi. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camiinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Sarıkamış Harekâtı\'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için önemini anlatan Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi:

\"O yiğitlerin kanları bu toprakların bedeli. Toprağa düşen bedenleri, bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu millet bu topraklarda var olacaktır. Bu vatan, parayla satın alarak yerleştiği topraklara bugün Kudüs\'ü başkent sayma saçmalığını ortaya koyan İsrail gibi kurulmadı. Hocalı\'da kundaktaki bebeklerin derisini yüzerek akla gelmeyen işkencelerce katliam yaparak zorla işgal ettikleri \'Karabağ bize ait\' diyen Ermeniler gibi kurulmadı. Burası bir yiğitlik erlik meydanıdır. O yiğitlerki tarihte eşi benzeri olmayan sayısız kahramanlıklar yapmış, yapmaya devam eden bir milletin çocuklarıydı. Bu dağ başlarında, ayazda, tipide onları burayan getiren, ısıtan tek şey yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlereki o yiğitlerin torunlarıyız.\"

Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları\'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Bardız Yaylasındaki şehitlik ziyaret edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende, jandarmanın arama köpekleri de yer aldı. Valilik tarafından törene katılanlara Türk Bayraklı bere ve atkı dağıtıldı.



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