Sarıkamış şehitleri için -15 derecede nöbet tutup yürüdüler

KARS, (DHA) - KARS Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve dernek üyeleri, Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağları\'nda sıfırın altında 15 derecede nöbet tuttu. Başkan Yıldız ve dernek üyeleri, sabah erken saatlerde ise \'Gençlik Şühedanın İzinde\' sloganıyla düzenlenen şehitleri anma yürüyüşüne katıldı.

Kars Serhat Boyları Derneği, Sarıkamış Harekatı\'nda donarak, şehit düşen 60 bin askeri harekatın 103\'üncü yılında da unutmadı. Dernek Başkanı Muharrem Yıldız, Cıbılıtepe Kayak Merkezi\'ne 100 kamyon kar kullanılarak yapılan asker heykellerini ziyaret etti. Harekatta hayatını kaybeden 60 bin şehit için dua edip karanfil bırakan Başkan Muharrem Yıldız, \"Üniversite hocalarımız ve öğrencilerimiz Sarıkamış Şehitleri\'ni unutturmamak için haftalarca çalışarak kardan asker heykellerimizi tamamladılar\" dedi.

\'ONLARIN KAHRAMANLIKLARINI UNUTTURMAYACAĞIZ\'

Sarıkamış Şehitleri\'nin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için Allahuekber Dağları eteklerinde -15 derecede nöbet tuttuklarını söyleyen Başkan Muharrem Yıldız, \"Gelirken üzerlerinde Yemen\'den geldikleri için yazlık elbiseleri ve ayakkabıları vardı, aç ve hastaydılar. Ama yüreklerinde iman vardı. Burada yaşayan Müslümanları zulümden kurtarmak ve onların hür, bağımsız yaşamalarını sağlamak istediler. \'Ya Allah Bismillah\' diyerek vatan topraklarını işgalden kurtarmak için Sarıkamış\'ta bulunan Allahuekber Dağları\'na kadar geldiler. Bizler için seve seve ölümü seçen bir ecdadın torunları olarak bizler de onların o kahramanlıklarını unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak için nöbetteyiz\" diye konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN SARIKAMIŞ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER

Sarıkamış ruhunu Sarıkamış\'ta hissetmek gerektiğini vurgulayan Yıldız, \"Sarıkamış Şehitleri Yemen\'de 40 derece sıcağı görmüşlerdi ama Sarıkamış\'a geldiklerinde -40\'ı yaşadılar. Bizler Serhat Boyları Derneği olarak 6 yıl önce başlattığımız nöbetimize bu yıl da devam ediyoruz. Çünkü, Sarıkamış\'ı Sarıkamış\'ta hissetmek ve dolaştığımız bu alanın her metre karesinde bir şehit yatmakta olduğunu hissetmek lazım\" ifadelerini kullandı. Nöbet şehitler için söylenen Sarıkamış Türküsü ve edilen duaların ardından sona erdi.

BİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Bugün sabahın erken saatlerinde \'Gençlik Şühedanın İzinde\' temasıyla düzenlenen \'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor\' başlıklı yürüyüşe katılan Başkan Yıldız ve beraberindeki dernek üyeleri Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi\'nde toplandı. Soğuk havaya rağmen binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları dillerinde tekbirlerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği\'ne kadar yürüdü.

\'HER YIL ANACAĞIZ\'

Yürüyüşe katılımın çok yüksek olduğunu vurgulayan Yıldız şöyle devam etti:

\"Çok mutluyum Türkiye\'nin hemen her tarafından gelenleri gördük. Güneşli havada on binlerce vatandaşımız yürüdü. Tüm gelenlere teşekkür ediyorum. 103. yıl önce Türk askerlerinin karşısında Ruslar vardı. Ancak bilmedikleri acımasız düşmanları soğuk ve karlı havaydı. Düşmanla baş etmeyi planlamışlardı ama ilk kez karşılaştıkları o acımasız düşman -40 derece ile baş edemediler. Biz şehitlerimizi burada yad ediyoruz. Her yıl kahraman ecdadımızı burada anacağız. Çünkü onlar ölümü seçerek bize bu vatanı emanet kıldılar.\"

Yaklaşık 4.5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte Kur\'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

