Sarıkamış Komando Tugayı'nda 'FETÖ' operasyonu; 35 kişi gözaltına alındı

Kars'ta, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı'nda darbe girişiminin ardından 'FETÖ' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 askeri personel daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ' darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında arama yaptı.

Ekipler, bu aramalar ve daha önce gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, söz konusu komutanlıkta görevli 35 askeri personeli daha gözaltına aldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişilerin dışında kentte gözaltına alınan 15 askeri personelin de halen emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.