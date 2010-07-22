T24-



Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya Sarıgül ile yaptığı görüşmeden yola çıkarak izlenimlerini aktardı. Küçükkaya'nın derlediği haberde, 'Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilerek TDH taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarıgül'ü kim ikna etti?' sorusunun yanıtı: Hüsamettin Özkan..



ÖZKAN İKNA ETMİŞ

Sarıgül ile konuşan Akşam Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, bugünkü köşesinde Sarıgül'ün sözlerine yer veriyor: "Hüsamettin Özkan'ın tavsiyesi. O benim siyaset hocamdır. Partiyi kurma dedi, dinledim. Ben bunu kimse için değil, Türkiye için yaptım"



BÜYÜKŞEHİR'E OYNUYOR



Küçükkaya'ya göre Sarıgül'ün yeni hedefi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkankanlığı. İstanbul'un yeni patronu olmaya göz kırptığını yazan Küçükkaya'nın Sarıgül hakkında ilginç izlenimleri vardı:



"Geçen gün 24 saat arayla iki olay yaşadım. Sarıgül arayıp, 'İki saatini istiyorum' dedi, programları ayarladık, Maçka'da buluştuk, yanında işadamı Affan Keçeli ve Rahmi Koç'un yakın arkadaşı- televizyoncu Tahire Demircan bir de Ali Sabancı'nın şirketinden helikopter. 'Nereye gidiyoruz?' demeye kalmadan kendimizi 23 dakika sonra Bursa'da bulduk, Uludağ'da, zirvede...

Belediyenin yoksul öğrenciler için her yıl düzenlediği kampı ziyaret ettik. O çocukların ve ailelerinin coşkusunu görmeliydiniz. Ömründe ilk kez tatil yapan, ilk defa otel gören çocuklar...



Sarıgül hem hizmet odaklı icraat hem de insana dokunan siyaset anlayışıyla belediyecilikte başarılı, ötesini bilmem.



Gidiş ve dönüşte helikopterden yaptığı İstanbul analizleriyle sanki günün birinde CHP'nin Büyükşehir adaylığını düşünüyormuş izlenimi edindim. O yorum yapmadı ama ilginç olur değil mi?



Siyasette ebedi küslükler olmaz, belki de Sarıgül'ü CHP'de göreceğiz.

Seçimler yaklaştıkça 'güçlü rüzgarlar' kim bilir ne yönden esecek ve 'bir bilen' konumundaki 'güçlüler' acaba nereleri işaret edecek. 2011 seçimi belli ki çetin kutuplaşma ve 'AK Parti karşısında bütün muhalif hareketlerin işbirliği' sergileyeceği zeminde yapılacak. Kurgu açık.