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Sarıgül'ün sarı güvercinlerine tepki!

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sarıya boyanmış güvercin uçurması hayvanseverleri kızdırdı.

18 Ocak 2010 02:00

İzmir'in Bornova İlçesi'nde Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sarıya boyanmış güvercin uçurması hayvanseverleri kızdırdı.



Gaziemir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği İletişim Sorumlusu Esin Önder TDH yetkililerinin mitingte sarıya boyayıp uçurduğu güvercinlerin hayvanların yaşam hakkına bir saldırı olduğunu öne sürdü.


Yetkililerin harekete geçmesini isteyen Önder, “Bu parti yetkilileri hakkında güvercinlere verdiği eziyetten dolayı suç duyrusunda bulunuyoruz. Bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını isteyeceğiz. Güvercinlere yapılan bu kötü muamele nedeniyle yasadan sorumlu olan kurumlar tarafından gerekli cezanın verilmesi gerekir” dedi.


Ege Hayvan dostları ve 21 sivil toplum örgütü adına bir açıklama yapan Sancar Maruflu da Sarıgül'ün mitinginde güvercinlerin sarıya bayanıp uçurulmasına göz yumulamayacağını belirtti.


Maruflu, “Boyanan bazı güvercinlerin öldüğüne dair bize bilgiler geliyor. Hayvanlara eziyet edilmiştir. İzmir Valiliği'ni göreve çağırıyoruz. Ulusal ve Uluslarası anlamda bu olayı kınıyoruz. Herhalde mitinglerde kuşların boyanıp uçurulduğu başka bir ülke yoktur” diye konuştu.


İzmir Veterinerler Odası Başkanı Serdar Aktop da kullanılan boyadaki maddenin güvercinlerde zehirlenmeye, tüy dökmelerine, yanıklara ve yaralar oluşmasanı neden olabileceğini bildirdi.

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