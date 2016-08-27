Sarıgül’ün oğlu: Bana itibar suikasti yapılıyor

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti soruşturması kapsamında ifade veren Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, hakkında çıkan haberlere ilişkin “Bana itibar suikasti yapılıyor” dedi.

Cinayet şüphelisi Keten İnşaat firmasının patronu Selahattin Keten, savcılığın sorularına verdiği cevaplarda Emir Sarıgül’e 300 bin dolar verdiğini ileri sürerek "Bu sırada ben herhangi bir ruhsat izni almadan çalışmalara devam ediyordum. İçeriye vermiş olduğum da bir proje vardı. Bu projenin Anıtlar Kurulu’ndan geçmesi gerekiyordu" demişti.

Odatv’ye konuşan Sarıgül şu açıklamayı yaptı:

"Bu haberde bana itibar suikastı yapılmaktadır. Ben cinayet olayıyla ilgili ifade vermeye gitmedim.

“Keten İnşaat'ın sahibinin bana attığı iftira üzerine ifade verdim ve serbest kaldım. İmar şehircilik müdürlüğüne bakmayan bir başkan yardımcısının inşaat dosyasına müdahalesi olamaz.”