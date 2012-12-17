Sarıgül'e yeşil ışık: CHP'nin kucağı geniştir

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Sarıgül ya da CHP'de olmayan başka arkadaşlarımız CHP'ye katılmak isterlerse, CHP'nin kucağı hepsini alacak kadar geniştir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamının cep telefonlarının dinlenildiğini iddia etti.

İstanbul'un CHP'li 12 belediye başkanı Swisotel'de düzenlenen ''Sosyal Demokrat Belediyeler halk için çalışmaya devam edecek'' adlı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda başkanlar adına CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı konuştu. Salıcı, AK Parti hükümetinin CHP'li belediyelerden rahatsız olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

''Şu anda 12 tane belediye başkanı İstanbul halkına hizmet vermeye çalışıyor. Fakat bundan rahatsız olan AKP Hükümeti, baskın furyasına 2010 yılında ilk önce Maltepe Belediyesi ile başladı. Ardından Silivri ve 2010 yılı içinde de Sarıyer, Avcılar, Büyükçekmece sonra tekrar Maltepe’ye döndüler. Kadıköy ve en son 2012 yılı içinde de Adalar Belediyesi’ne baskın düzenlediler.''

''Bizim belediye başkanlarımızın neredeyse tamamının cep telefonları dinlenmektedir'' diyen Salıcı, ''Belediye başkanının telefonunu dinlemek ve baskı altına almaktan belediye çalışanlarını kameralar eşiğinde tutuklamaktan ve daha sonra da paşa paşa salıvermekten amaçlanan şey nedir'' diye sordu.

'Veremeyeceğimiz hesap yok'

Son saldırıların Kadıköy ve Ataşehir belediyelerine yapıldığını söyleyen Salıcı, Büyükçekmece Belediyesi'ne 101. müfettişin inceleme için geldiğini ifade etti.

CHP'li belediyelerin veremeyeceği hesabı olmadığını ileri süren Salıcı, ''Bizim yapmış olduğumuz siyasetin sonucunda 2014 yılında şu anda temsil etmiş olacağımız belediyeleri tekrardan kazanacağımızdan ve bu belediyeleri alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin bizim belediye başkanlarını sandıkta yenin. Gelin CHP'yi 2014 yılında sandıkta yenin.''

'İpi göğüleyecek kişi aday olur'

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adayı için Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin'in isminin geçtiğinin sorulması üzerine Salıcı, "Belediye başkanlığı seçiminde ortada isimler olması çok doğaldır. Başka isimler de olabilir. Parti içinde demokratik bir yarıştır. Bu arkadaşlarımızın aday olması açıklama yapmalarında biz hiçbir mahsur görmüyoruz. Önemli olan ipi göğüsleyebileceğini düşündüğümüz kişiyi adaylaştırmaktır. Bu konuda bizim tavrımız çok net. Eğilim yoklaması yoluyla örgütlerin eğilimini alacağız. Bu konuyla ilgili görüşler ortaya çıkıyor. Bu görüşler il danışma kurulunda toparlanacak ve İstanbul'un görüşü olarak resmileştirilecek. Sadece bu yeter mi? Yetmez. Anketler yoluyla gerek genel merkezin gerek İstanbul'un yapacağı anketler yoluyla vatandaşın nabzı ölçülmeli ve kazanacağından emin olduğumuz kişiler adaylaştırılmalı " şeklinde konuştu.

'CHP'nin kucağı herkesi alacaka kadar geniş

Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü CHP'ye davet etmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Salıcı, " Sayın genel başkanımızın açıklaması şu ana kadar yaptığı açıklamaların bir devamıdır. Biz CHP' ye katılmak isteyen herkese kapımızı açarız. CHP'ye güç verecek, CHP'nin daha fazla oy almasını sağlayacak şaibesi olmayan herkesin CHP'ye katılmasından mutluluk duyarız. Bir kişinin birkaç kişinin ismini telaffuz etmek o arkadaşlarımızn siyasi çalışmalarına hizmette bulunmaz. Onun için Sayın Sarıgül ya da CHP'de olmayan başka arkadaşlarımız CHP' ye katılmak isterlerse, CHP'nin kucağı hepsini alacak kadar geniştir " dedi.