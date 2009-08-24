Sarıgül'den değişim rüzgârları

CHP’den ayrılan ve son seçimlerde DSP’den Şişli’de üçüncü dönem başkan seçilen Mustafa Sarıgül, işadamları ve tanınmış siyasetçilerle bir araya gelerek oluşturduğu partiyi, 6 Ocak 2010’da Ankara’da düzenleyeceği bir mitingle tanıtacak. Sarıgül’ün partisinin adının da “Türkiye Değişim Partisi” olması kesinleşti.

CHP’de üyeliği iptal edilen Sarıgül, mahkeme kararıyla partisine dönmüştü. Ancak, yerel seçimler öncesinde Şişli’den aday gösterilmeme ihtimali nedeniyle eski partisi DSP’ye geri dönen Sarıgül, kısa bir süre önce DSP’den de istifa etmişti

Sık sık Anadolu turuna çıkarak, taşra teşkilatlarını oluşturmaya çalışan Sarıgül’ün yeni partisinin adı “Türkiye Değişim Partisi” olacak.

Sarıgül’ün çalışmalarında slogan olarak “Yeni bir şeyler söylemek lazım” sözlerini kullanacağı, tanıtım içinse profesyonel bir ekiple çalıştığı öğrenildi.

İnönü’nün yeğeni

Yeni oluşumda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in adı geçmezken, Erdal İnönü’nün yeğeni Hayri İnönü, mimar ve işletmeci Hakan Dalokay, sosyal sorumluluk projesi DRUM’un kurucusu Zeynep Dereli gibi isimlerin yer aldığı konuşuluyor. Sarıgül’ün kurucusu olduğu partinin başkanlığını ise sürpriz bir ismin yürütebileceği iddia ediliyor.

Programı hazır

Sarıgül partisinin kuruluşunu 6 Ocak 2010 tarihinde açıklayacak ve hemen ardından Anadolu mitinglerine başlayacak.

Programı ve tüzüğü hazır olan partinin yetkilileri sık sık CHP, SHP ve ÖDP’li gruplarla da bir araya gelerek nabız yokluyor. Partinin hedefi, gelecek genel seçimlerde oy pusulasında yer alabilmek.