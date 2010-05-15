Sarıgül'den Baykal'a ağır komplo yanıtı

T24 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, ''Sana (Deniz Baykal) karşı komplo varsa, senin başkalarına karşı kurdurttuğun komplo ne olacak?'' dedi.





Sarıgül, Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen Zonguldak Mitingi'nde yaptığı konuşmada, iktidarın heyecanını kaybettiğini, muhalefetten de hiç umut olmadığını savundu. Sarıgül, şöyle konuştu:





''Gerçek CHP burada. Orada kim var, biliyor musunuz? Sayın Sav (CHP Genel Sekreteri Önder Sav) ve adamları var, orası işgal altında. Bu konu sayın Deniz Baykal'ı ilgilendirir. TDH kendi kulvarında yoluna devam edecektir. Ancak, burada bir hususu belirtmek istedim. Sayın Baykal, komplodan bahsetti, 'Bana komplo'' kuruyorlar dedi. Peki ben buradan Deniz Baykal'a sesleniyorum, komplo varsa lanetliyoruz. Bunun ortaya çıkmasını arzuluyoruz. Sana karşı komplo varsa, senin başkalarına karşı kurdurttuğun komplo ne olacak? Bir komplo, başka bir komployLa kapatılır mı? Bize yönelik çirkin iftiralarda bulunuldu. Ben burada oğlum Ömer ve Emir'e, torunum Ayşe Naz'a ne cevap vereceğim? Şunu bilmenizi isterim, uzaktan atılan taşlar, TDH'yi yaralamaz ama yakından atılan taşlar bizi üzer ve yaralar. Ama o taşlar bana atılmıyor, sizin gücünüze atılıyor.''







'Baykal savcıya gitmeli'







Sarıgül, kendilerine atılan komplonun üzerine gittiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:





''Birisi çıktı, herkes bekliyor ki bir şey açıklayacak. Diriyi bıraktı, gözü Sarıgül'e dikti. Yalancının mumu yatsıya kadar. Sayın Deniz Baykal'a karşı kurulan komplonun açığa çıkmasını biz de Sayın Baykal kadar istiyoruz. Baykal'ın Türkiye Cumhuriyeti savcılarına ve hakimlerine güvenmesini rica ediyorum. Baykal hukuktan, kanunlardan bahsederken savcıya gitmeli, gerçekleri anlatmalı ve komplo ortaya çıkmalı. Siyaset bu şaibelerden nasıl kurtarılabilir, biliyor musunuz? Partileri demokratik yaparsak. TDH, siyaseti şaibelerden kurtaracak tek partidir.''

