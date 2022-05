Sarıgül: Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, her şeye her gün zam geliyorsa bunun sorumlusu AK Parti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elektrik faturalarının can yaktığını anlatarak "Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, her şeye her gün zam geliyorsa bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? 20 yıldır iktidarı yöneten AK Parti" dedi.

Mustafa Sarıgül, TDP'nin tuzu kuruların değil, yoksulların, dürüst, onurlu ve namuslu insanların partisi olduklarını söyledi.