Sarıgül yeni parti sinyali verdi

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda bugün başlayan Kardan Adam Şenliği’ne katılmak üzere Trabzon’a gelen Sarıgül, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Değişim Hareketi sürecinde bir partileşme mi olacak?" sorusunu yanıtlayan Sarıgül şunları söyledi, "Türkiye’nin gerçekten büyük bir buluşmaya ihtiyacı var. Barışı, özgürlüğü, insan haklarını, inançlara saygılı laikliği, üretimi, alın terinin karşılığını alamayan pek çok yurttaşımızın büyük bir buluşmaya ihtiyacı var. Türkiye Değişim Hareketi’nin bir tek amacı var; o da Türkiye’de büyük bir demokratik buluşmayı sağlamak ve iktidar olmaktır. Yıllardır savunduğum düşüncelerimin önce yerel, daha sonra da genel seçimlerde iktidar olması için yollardayız. Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağına, nereye gideceğine ben karar veremem. Önce Allah’ın, sonra da yurttaşlarımın takdir duygusu ona karar verir. Türkiye Değişim Hareketi bireysel bir mücadele içerisinde olmaz. Bu hareket dün yollardaydı, bugün de yollarda, yarın da yollarda olacak. Siyasette güç halkın gücüdür. Benim de iki gücüm var. Hakka inanıyorum, halkamıza da sonuna kadar güvenirim. Her şeyin vakti saati var. Sarıgül ve Türkiye Değişim Hareketi bir şeye karar vermişse anlayın ki iktidardır."

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi ’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı konusundaki soru üzerine de şunları söyledi, "O günler gelir ve Türkiye Değişim Hareketi’ne bir çağrı yapılırsa onun kararını ben veremem. O kararı Türkiye Değişim Hareketi’ne gönül veren milyonlarca yurttaşımız verir. Bu hareket bugün çok önde bir harekettir. Türkiye Değişim Hareketi AK Partilileri de, MHP ’lileri de, CHP’lileri de, DSP’lileri de, BDP ’lileri de herkesi kucaklayan çok büyük bir buluşmadır."

Açıklamaların ardından VİP’ten ayrılan Sarıgül’ü yaklaşık 500 kişi sarı atkılar ve ‘Başbakan Sarıgül’ sloganları eşliğinde karşıladı. Sarıgül, karşılayan vatandaşlarla görüştü, ardından da Rize’ye hareket etti.

(dha)