T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıgül yeni parti sinyali verdi

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni anlattı, "AK Partilileri de, MHP'lileri de, CHP'lileri de, DSP'lileri de, BDP'lileri de herkesi kucaklayan çok büyük bir buluşmadır" dedi.

02 Şubat 2013 20:31

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda bugün başlayan Kardan Adam Şenliği’ne katılmak üzere Trabzon’a gelen Sarıgül, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

 
"Türkiye Değişim Hareketi sürecinde bir partileşme mi olacak?" sorusunu yanıtlayan Sarıgül şunları söyledi, "Türkiye’nin gerçekten büyük bir buluşmaya ihtiyacı var. Barışı, özgürlüğü, insan haklarını, inançlara saygılı laikliği, üretimi, alın terinin karşılığını alamayan pek çok yurttaşımızın büyük bir buluşmaya ihtiyacı var. Türkiye Değişim Hareketi’nin bir tek amacı var; o da Türkiye’de büyük bir demokratik buluşmayı sağlamak ve iktidar olmaktır. Yıllardır savunduğum düşüncelerimin önce yerel, daha sonra da genel seçimlerde iktidar olması için yollardayız. Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağına, nereye gideceğine ben karar veremem. Önce Allah’ın, sonra da yurttaşlarımın takdir duygusu ona karar verir. Türkiye Değişim Hareketi bireysel bir mücadele içerisinde olmaz. Bu hareket dün yollardaydı, bugün de yollarda, yarın da yollarda olacak. Siyasette güç halkın gücüdür. Benim de iki gücüm var. Hakka inanıyorum, halkamıza da sonuna kadar güvenirim. Her şeyin vakti saati var. Sarıgül ve Türkiye Değişim Hareketi bir şeye karar vermişse anlayın ki iktidardır."
 
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi ’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı konusundaki soru üzerine de şunları söyledi, "O günler gelir ve Türkiye Değişim Hareketi’ne bir çağrı yapılırsa onun kararını ben veremem. O kararı Türkiye Değişim Hareketi’ne gönül veren milyonlarca yurttaşımız verir. Bu hareket bugün çok önde bir harekettir. Türkiye Değişim Hareketi AK Partilileri de, MHP ’lileri de, CHP’lileri de, DSP’lileri de, BDP ’lileri de herkesi kucaklayan çok büyük bir buluşmadır." 
 
Açıklamaların ardından VİP’ten ayrılan Sarıgül’ü yaklaşık 500 kişi sarı atkılar ve ‘Başbakan Sarıgül’ sloganları eşliğinde karşıladı. Sarıgül, karşılayan vatandaşlarla görüştü, ardından da Rize’ye hareket etti. 
 
(dha)

ETİKETLER

sarıgültürkiye değişim hareketi

İlgili Haberler

Sarıgül yeni parti hazırlığında mı?

Mustafa Sarıgül'ün siyasi hayatına HYP ile devam edeceği öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24