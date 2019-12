Sarıgül, suikast iddiaların cevap verdi

T24 -

Mustafa Sargül konuşmasında şunları söyledi: Önder Sav'ın hedef şaşırtmak için yaptığı açıklamalara cevap vereceğim. Siyasi ahlaka bağdaşmayan bir yöntemle Deniz Baykal'a karşı düzenlenen bir suikast ihbarına adımı karıştırmıştır. Bu son derece gülünç ve çirkin iftiradır. Sayın Baykal'a karşı bir suikast girişimi varsa sonuna kadar kınıyorum.Pazartesi günü hukuki süreç başlatacağım. Önder Sav aracılığıyla bir sürü iddialarda bulundular. Bütün davaları kazandık. Bu kez karşılaştığımız iftiralar için pes diyorum. Allah bizleri kuru iftiradan saklasın.Baykal'ın arkadaşlarını ne kadar isabetsiz seçtiğini kamuoyu gördü. Bu talihsiz açıklama son örneğidir. Başlarına taş düşse Sarıgül'den biliyorlar. Baykal'ın sağlığı benim için çok önemlidir. Yargıdan gerekli cevapları alacaklardır.15-20 gün önce böyle bir ihbar gelmiş. O zaman niye ortaya çıkmadılar. Şerefli siyaset yapmak için yollardayız. Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket etmeyeceğiz. Önder Sav'ı tebrik ediyorum. Oturmuş düşünmüş taşınmış. Ben ne yapabilirim. Ama korkunun ecele faydası yoktur. CHP'deki arkadaşlarımıza da Allah akıl fikir versin. Yıllardır neden iktidarda olamadıkları ortada. Esefle kınıyorum.Ben bugüne kadar hiçbir rakibime çamur atarak bir adım atmadım. Her zaman mertçe mücadeleyi sevdim. Önder Sav'ın deli saçması olan bu açıklamalarını esefle kınıyorum. Başına taş düşse Sarıgül'den bilecekler. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Baykal'ın sağlığı herkese lazım ama bana daha lazım. Sayın Önder Sav defalarca bu konuları konuştu. Defalarca mahkemeye gittik ve hep biz kazandık.Bu olaya sadece "pes" diyorum. Ölüyü bıraktınız diriyi bıraktınız, bu işten nasıl çıkarız dediniz. Madem böyle bir şey vardı da neden o gün konuşmadın. Neden bugünü bekledin Sayın Sav. Baykal'a üzülüyorum. Arkadaşlarını yanlış seçiyor.Ben bu konuyu ilk kez bugün duydum. Bu işin sonuna kadar peşinden gidiceğim.MYK toplantısının ardından CHP Genel Sekreteri Önder Sav, herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Önder Sav, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılması planlanan bir suikastı haber alarak konuyu hassasiyetle incelediklerini belirterek, “Hiçbir katkıda bulunmadan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış olan bir ihbarı aynen size aktaracağım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne yapılmış bir ihbar: (Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı vur emri verdi)” dedi. Sav, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, bir ihbardan yola çıkarak “hangi konularda ne tür saldırılarla yüzyüze olduklarını” paylaşmak istediklerini söyledi.Sav, şöyle konuştu: “Hiçbir katkıda bulunmadan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış olan bir ihbarı aynen size aktaracağım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne yapılmış bir ihbar: 'Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı vur emri verdi' Sarıgül, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şevket Aslan aracılığıyla aralarında daha önce husumet bulunan ya da öyle olduğu sanılan organize suç örgütü lideri Mithat Yılmaz'a, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı her iki dizinden vurması için talimat verdi. Belirsiz kaynaklı 300 bin dolar nakit para belediye kasasından alınarak Osman Şevket Aslan tarafından Şişli Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No: 16/7 adresinde bulunan 2A Gıda Pazarlama Limited şirketi, Mithat Yılmaz'ın paravan şirketi olduğu ifade ediliyor. Şirketinden bizzat Mithat Yılmaz'a avans olarak verilmiştir. İşin bitiminde 450 bin dolar daha ödenmek üzere 750 bin dolara anlaşma hazırlanmıştır. Osman Şevket Aslan ile Mithat Yılmaz, yüzyüze olmadığı durumlarda kriptolu telefonlar ile bağlantı kurmaktalar. Mithat Yılmaz'ın iki adamında daha bu kriptolu telefonlardan bulunmaktadır.”Suikastın planların ertelenmesi nedeniyle gerçekleşmediğini dile getiren Sav, “Böyle bir olay gerçekleşmedi, bizim bu olayı hassasiyetle izlediğimiz günlerde başka bir olay gerçekleşti” dedi.Önder Sav, sözlerini şöyle sürdürdü: “O da bir dikkate değer ayrı bir konudur. O konunun detayına girmeyeceğim, o konu ayrı boyutta, ayrı kulvarda, kendisinin özel gizlilik kuralları içinde yargı ile CHP arasında işliyor, işletiliyor. Bizim üzerinde duracağımız konu bu. CHP, bu tür davranışlara, bu tür saldırılara ilk kez muhatap olmuyor. Daha önce de Sayın Genel Başkanın Avrupa'da bir bankaya para aktardığı şeklinde yakışıksız ihbarlar, ABD'nin çok gizli servisi başlıklı kağıtlarıyla Türkiye'de sirküle edildi, o da çok önemli bir kurultayın öncesine rastladı. Avrupa'nın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir bankasında bir kuruşluk hesabı olmayan bir siyasi lider için bu yakıştırmalar yapıldı. Maalesef dışarıdan ve içeriden pompalandı, malzeme yapıldı ve bunun kuru bir gürültüden öteye gitmediği CHP tarafından kanıtlandı.”