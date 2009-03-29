Sarıgül seçimi değerlendirdi

DSP'den belediye başkan adayı olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarını CNN TÜRK'e değerlendirdi.



İşte Sarıgül'ün konuşmasından satır başları...



'Sonuçlar yüzde 67-70 arasında... Şişli'nin oy verilerin yüzde 85'i ekonomik seviyesi zayıf olan noktalarımıza oturuyor. Halaskargazide, Rumeli caddesinde seçmenlerimiz son derece az. 3 dönemdir insanlar beni 'altı okla' özdeşleştirmişler. 3 Bütün handikaplara rağmen seçmene teşekkür ediyorum. Ama ekibimin çalışması bunlar...Hakkımı yedirttmem. Bu hak bana oy veren binlerce yurttaşın hakkı.



Şişli'de cami, sinagog, kilise var... Şişli bir mozaik. Sınıfını geçmiş bir talebenin mutluluğunu yaşıyorum.



CHP'de Sefa Sirmen'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu, Murat Karayalçın'ın oyunu çıkardığımızda, CHP'nin aldığı oy nerede var...



Şişli'de 3. dönem 'Sarıgül' alıyorsa, ne var biliyor musunuz: Ankara'da misyonu bitmiş, vizyonu olmayan bir lider var....



Burada da Orhan Eyüboğlu'nun, Tarhan Erdem'in talebesi var...



Türkiye'de iktidar, 8 yıldır iktidar.



Ana muhalefet partisi, "Yüzde 50'sini alamazsam belediyelerin istifa ediyorum" dedi. Sorunun cevabı bu. Bir olayın Türkiye'de gelişmesi için halkın sevdiği lidere ihtiyaç var.



İktidarın karşısında 2 lider seçimlere girdi: CHP, MHP. Sayın Baykal'ın 10-15 tane ili alması başarı mıdır???



Yerel seçimlerde şahsi oyları olan adayları çıkaralım. Sadece 4 tane adayı çıkardığımızda, düşen oya bakalım. Demekki o adaylar, doğru adaylar...



Ben savaşın içinden geliyorum, mücadelenin içinden geliyorum...



Misyonu olmayan, vizyonu olamayan biri, soyadı benzerliğinden birini karşıma getirdi.



Mesut Yılmaz Rize'den aday oluyor. AKP teşkilatı 12 adam buluyor 'Yılmaz' soyadında. Tayyip Bey 'Olmaz öyle şey diyor, yiğitçe girsin yarışsın."



Benim 3-4 puanım da öyle gitti. Anons yapıyorlar, Sarıgül, Sarıgül diye... Bakıyorsun gelen 'Sarıgül' başka birşey. Bu kadar nezaketsizliğin ve zerafesizliğin olduğu bir noktayı konuşuyoruz.



Atamayla, liderlere yağ çekenler listelerin başında oturuyor. Böyle demokrasi olmaz.



Parti liderlerine çağrı yapın. Siyasi Partiler Kanunu'nu Allah rızası için değiştirin.'











