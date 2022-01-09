Sarıgül: Önümüzdeki hafta birçok başarısı olan 'gölge maliye bakanımızı' kamuoyuyla buluşturacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Önümüzdeki hafta tam bu saatlerde İstanbul'da düzenleyeceğimiz bir toplantıyla uzun yıllardan beri Devlet Planlama Teşkilatında görev yapmış, birçok başarısı olan 'gölge maliye bakanımızı' kamuoyuyla buluşturacağız. TDP'de 'ben her şeyi biliyorum' diye bir kaide yok. Bizim görevimiz en iyi bilenlerle çalışmak." dedi.

Sarıgül, "Yüz binlerin sesi olduk, ileride milyonların sesi olacağız. Milyonların nefesi olacağız, umudu olacağız. Ülkemizin birçok köşesinde teşkilatlandık. Şimdi o teşkilatlarımızı daha güçlü hale getirmenin zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

Sarıgül, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kuruluşundan itibaren 1 yılı aşkın süreyi geride bıraktığını söyledi.

Kısa zamanda büyük başarılara imza attıklarını ifade eden Sarıgül, "Yüz binlerin sesi olduk, ileride milyonların sesi olacağız. Milyonların nefesi olacağız, umudu olacağız. Ülkemizin birçok köşesinde teşkilatlandık. Şimdi o teşkilatlarımızı daha güçlü hale getirmenin zamanı geldi. O teşkilatlarımız daha güçlü olacak." diye konuştu.

Partilerinin bir sığınma noktası olduğunu dile getiren Sarıgül, tarihin çok yakında kendilerinin muhalefette söylediklerini değil, iktidarda yaptıklarını yazacağını belirtti.

Sarıgül, Türkiye'de hiçbir muhalefet partisinin yapmadığını kendilerinin yapacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta tam bu saatlerde İstanbul'da düzenleyeceğimiz bir toplantıyla uzun yıllardan beri Devlet Planlama Teşkilatında görev yapmış, birçok başarısı olan 'gölge maliye bakanımızı' kamuoyuyla buluşturacağız. TDP'de 'ben her şeyi biliyorum' diye bir kaide yok. Bizim görevimiz en iyi bilenlerle çalışmak. Başarı üç şeyden geçiyor, lider, kadro ve proje. Kadrolarımız yavaş yavaş oluşacak."

Yapılan zamları da eleştiren Sarıgül, son zamanlarda ülkede sadece zamların ve faturaların konuşulduğunu dile getirdi.

Sarıgül, Türkiye'de çok sayıda engelli vatandaş bulunduğunu, bu nedenle iktidarlarında "Engelliler Bakanlığı"nı kuracaklarını kaydetti.