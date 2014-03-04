Sarıgül: İstanbul'da 39 ilçenin 22'sinde baş başa gidiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, 39 ilçesi olan İstanbul'da 22 ilçede başa baş gittiklerini 23. ilçeyi de almak için zorladıklarını belirtti.

Sanatçılarla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, "Atatürk Kültür Merkezi'ni biz mutlaka ve mutlaka açacağız. Buna Ankara'nın gücü yetmez. Sarıgül bir şeyi söylediği zaman da yüzde yüz yapar" diye

Sarıgül, Taksim'de bulunan Piramid Sanat Galerisi'nde düzenlenen toplantıda sanatçılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarında muhalif sanatçılara uygulanan sansürü bildiklerini dile getiren Mustafa Sarıgül, "Atatürk Kültür Merkezi'ni biz mutlaka ve mutlaka açacağız. Buna Ankara'nın gücü yetmez. Sarıgül bir şeyi söylediği zaman da yüzde yüz yapar" şeklinde konuştu.

Biri Anadolu Yakası'nda, diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki opera binasını şehre kazandırmak istediklerini belirten Sarıgül, İstanbul'un her ilçesinde sanat ve kültür merkezleri yapacaklarını, İstanbul'un 39 ilçesinde tiyatro salonları açacaklarını ifade etti.

'Çok iyi bir noktadayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl içerisinde yöneteceği bütçenin 50 milyar dolarla 60 milyar dolar olduğunu söyleyen Sarıgül, "İstanbul'un 22 ilçesinde başa baş durumdayız, 23'üncü ilçeyi almak için de zorluyoruz. Çok iyi bir noktadayız. Siz değerli sanatçılarımız özellikle sosyal medyadaki desteklerinizi bekliyorum. Şu anda başa baş durumdayız; ama seçime daha 20 günlük süre var. Ve muhatabımız sayın Başbakan, sayın Kadir Topbaş değil. Ayrıca 30 Mart akşamında Gezi Parkı'nı açıp, parka Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden 7 kişi için anıt yaptıracağız. O güne kadar arkadaşlarımızın sandıklara sahip çıkmasını arzu ediyorum" dedi.