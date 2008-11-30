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Politika

Sarıgül DSP'ye katıldı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlenen bir törenle DSP'ye katıldı.

30 Kasım 2008 02:00

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlenen bir törenle DSP'ye katıldı. Sarıgül’ün rozetini DSP lideri Zeki Sezer taktı. Ayrıca Kumburgaz Belediye Başkanı Hüseyin Çorbacıoğlu ile Durusu Belediye Başkanı Engin Akman da DSP’li oldu.

Zeki Sezer törende yaptığı konuşmada, Türk halkının siyasette bir çıkış aradığını, alternatifin demokratik solda olduğunu söyledi.

Törende, Mustafa Sarıgül de bir konuşma yaptı; hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı.

Sarıgül, “CHP, ileri ve çağdaş çözümler üretmek yerine AKP’ye özeniyor” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’den ihraç edilmişti.

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