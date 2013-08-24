Sarıgül, CHP'ye ne zaman katılacak?

Yerel seçimler yaklaşırken kıyasıya yarışın yaşanması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için CHP’de Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün partiye 29 Ekim’de katılımına kesin gözüyle bakılıyor.

8 Eylül’de yapılacak Parti Meclisi’nde Sarıgül’ün geleceği dedikodularına karşın bu adımın “şimdilik” atılması beklenmezken, ekim ayı ortalarından Sarıgül’ün resmi başvuruyu yapacağı kaydediliyor.

Bu başvurunun ardından toplanacak PM’de Sarıgül’ün CHP’ye üyeliğinin kabul edilmesinin ardından adının açıklanması gündemde. CHP kulislerinde “29 Ekim’de Sarıgül ismi açıklanacak” iddiası da dillendiriliyor.



Kıvanç El’in Vatan’daki haberine göre, İstanbul için adı geçen güçlü isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in ise süreci beklediği ifade ediliyor. CHP’de bazı isimler Sarıgül’ün partiye gelmeyeceği görüşünde.

İşadamı ve eski Galatasaray yöneticisi Adnan Öztürk’ün de adı adaylık geçerken, Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan ve Prof. Dr. Semih Eryıldız, resmi başvuru yaparak, aday adayı olmuştu.



Belediye başkanlıkları aday adaylığı için 2 Eylül’de başvurular sona erecek ancak bu sadece il ve ilçeleri kapsıyor. Genel Merkez’e yapılacak başvurular YSK takvimine göre ayarlanacak. YSK takvimine göre adaylar seçimlere 45 gün kalana kadar açıklanabiliyor. Bu durumda “Sarıgül’ün 2 Eylül’e kadar başvurması gerek” yorumlarının geçerliliği kalmıyor.

Üsküdar hedefi!

CHP’nin elinde İstanbul’daki 39 ilçeden 12’si; Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Silivri bulunuyor. Anketlere göre CHP 12 ilçe belediyesini elde tutulabiliyor. Bu 12 ilçeden bazılarının başkanlarının değiştirileceği ifade ediliyor.

Sarıgül’ün CHP’den aday olması durumunda Şişli ilçesi de CHP’ye geçecek. İstanbul’da Başbakan Erdoğan’ın da evinin bulunduğu Üsküdar’da CHP özel bir çalışma yapmayı planlıyor.

Üsküdar’da 2009’da AKP 113 bin, CHP 87 bin oy aldı.