Sarıgül: Bu kadrolardan artık ülkeye hayır gelmez; AKP gider, Türkiye kendine gelir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "GAP'ta AKP sulama projelerini aksatmasaydı, Şanlıurfa çiftçisi kuraklıktan şikayet etmezdi. DEDAŞ Urfalı çiftçiyi tehdit edemezdi. DEDAŞ’la yaşanan sıkıntılar yaşanmazdı. AKP gider, Türkiye kendine gelir" dedi.

Sarıgül, "Urfa’nın her köşesinde bir kültürün, bir medeniyetin izi var. Dünyanın önemli bir turizm merkezi olabilirdi" dedi.

"Urfa siyaseti ağaların tahakkümü altında"

Sarıgül, GAP'ın sadece bölgede değil Türkiye'de heyecan verici bir proje olduğunu, ancak AKP'nin gereken önemi vermediğini belirtti. Enerji ile ilgili kısımları önceki hükümetlerin yaptığını anımsatan Sarıgül, "Eğer AKP sulama projelerini aksatmasaydı Şanlıurfa çiftçisi kuraklıktan şikayet etmezdi" dedi. Urfa'nın nüfusunun 2 milyonu aştığını ve 500 bin Suriyeli olduğunu belirten Sarıgül eğitim ve sağlık yatırımlarının nüfusa göre artmadığını söyledi. Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenciler 60-70 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kalıyor. Sağlık hizmetleri yetersiz. Urfa şehir hastanesi 6 yıldır öyle duruyor. Urfa milletvekilleri ne yapıyor? Bir sonraki seçimin hesabını yaptıkları için ortak hareket etmiyorlar. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Olan fakir fukaraya, garip gurebaya oluyor! Urfa siyaseti, zenginlerin, ağaların tahakkümü altında kalmış. Onlar ne derse o oluyor. Bu düzeni bozacak olan parti, Türkiye Değişim Partisidir."

"Biz ezilenlerin, yoksulların, yok sayılanların, çaresizlerin, kimsesizlerin partisiyiz. Biz sağ ya da sol bir parti değiliz. Ekmeğinin peşinden gidenlerin partisiyiz. Bizim çizgimiz vicdandır, merhamettir, berekettir, adalettir. Şanlıurfa çiftçisi borç içinde yaşıyor. Çiftçinin hali perişan. Neden perişan? Çünkü AKP iktidarları hiç çiftçiden yana olmadılar. Pırlantadan vergi almıyorlar, köylünün üretimde kullandığı mazottan vergi alıyorlar.”

"AKP gider, Türkiye kendine gelir "

"Tarım Bakanlığı ithalat ofisine döndü. Üreticiyi değil ithalatçıyı kayırıyorlar. 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptılar. Kendi çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçisini desteklediler. Bu paranın onda biri Urfalı çiftçiye destek olarak verilseydi, Urfalı da doyardı, Türkiye’yi de doyururdu. AKP kadroları bu kadar uzun süre iktidarda kalınca ne oldum delisi oldular. Bu kadrolardan artık ülkeye hayır gelmez. AKP gider, Türkiye kendine gelir. Biz ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Rant ekonomisinden, üretim ekonomisine döneceğiz. Tarıma, hayvancılığa, turizme önem vereceğiz. Tarımla, hayvancılıkla ilgili devlet işletmeleri kuracağız. Çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. İlaç, mazot, gübre ve yem maliyetlerini düşüreceğiz. Jete, yata hangi fiyattan mazot veriyorsak, çiftçinin traktörüne de mazotu o fiyattan vereceğiz. Ücretsiz tohumluk dağıtacağız. Şirketlere hazine garantisi değil, çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Haksızlığa, adaletsizliğe ve torpile son vereceğiz. Kimse üç yerden, beş yerden maaş alamayacak. Devlette uçak, lüks araç saltanatına son vereceğiz."