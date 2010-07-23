T24 LogoT24 Logo
Politika

SARIGÜL: ''BAYKAL İLE GÖRÜŞME ÖNCEDEN PLANLANMADI'' İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 15:25

-SARIGÜL: ''BAYKAL İLE GÖRÜŞME ÖNCEDEN PLANLANMADI'' İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştüğünü, ancak görüşmenin daha önceden planlanmadığını bildirdi.  Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Deniz Baykal'a yaptıkları nezaket ziyaretiyle ilgili haberlerin yer aldığını hatırlattı.  Baykal'a karşı geçmişte siyasi mücadele verdiklerini ifade eden Sarıgül, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ancak kimseyle kişisel bir mücadelemiz ve husumetimiz olamaz. Yetiştiğimiz siyasi gelenek ve aldığımız siyasi kültür bize bunu öğretmiştir. Deniz Baykal ile görüştüğümüz doğrudur. Ancak bu görüşme bazı gazete ve televizyonlarda yansıtılmaya çalışıldığı gibi daha önceden kararlaştırılmış, planlanmış, tasarlanmış bir görüşme değildir. Eski Adalet Bakanımız Seyfi Oktay'ı ziyaret ettiğim gün, kendisiyle birlikte Baykal'ı da ziyaret ettik. Bu tamamen bir nezaket ziyaretidir.'' Görüşmede siyasetin konuşulmadığını vurgulayan Sarıgül, geçmiş ve gelecekle ilgili hiçbir siyasi konuşmanın ve değerlendirmenin yapılmadığını bildirdi. Sarıgül, olayın bundan ibaret olduğunu ve bunun dışındaki yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24