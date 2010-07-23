-SARIGÜL: ''BAYKAL İLE GÖRÜŞME ÖNCEDEN PLANLANMADI'' İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştüğünü, ancak görüşmenin daha önceden planlanmadığını bildirdi. Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Deniz Baykal'a yaptıkları nezaket ziyaretiyle ilgili haberlerin yer aldığını hatırlattı. Baykal'a karşı geçmişte siyasi mücadele verdiklerini ifade eden Sarıgül, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ancak kimseyle kişisel bir mücadelemiz ve husumetimiz olamaz. Yetiştiğimiz siyasi gelenek ve aldığımız siyasi kültür bize bunu öğretmiştir. Deniz Baykal ile görüştüğümüz doğrudur. Ancak bu görüşme bazı gazete ve televizyonlarda yansıtılmaya çalışıldığı gibi daha önceden kararlaştırılmış, planlanmış, tasarlanmış bir görüşme değildir. Eski Adalet Bakanımız Seyfi Oktay'ı ziyaret ettiğim gün, kendisiyle birlikte Baykal'ı da ziyaret ettik. Bu tamamen bir nezaket ziyaretidir.'' Görüşmede siyasetin konuşulmadığını vurgulayan Sarıgül, geçmiş ve gelecekle ilgili hiçbir siyasi konuşmanın ve değerlendirmenin yapılmadığını bildirdi. Sarıgül, olayın bundan ibaret olduğunu ve bunun dışındaki yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.