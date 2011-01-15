-SARIGÜL BABASINA SON GÖREVİNİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - İstanbul'da önceki gün vefat eden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün babası Hakkı Sarıgül'un cenazesi toprağa verildi. Hakkı Sarıgül için Şişli Camisi'nde düzenlenen törende, oğulları Mustafa, Musa ve Metin ile torunları Emir ve Ömer Sarıgül taziyeleri kabul etti. Törende, Mustafa Sarıgül ve bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, eski DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi ve vatandaşın katıldığı törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de çelenk gönderdi. Mehmet Ağar, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anne ve babanın hayatın en önemli varlıkları olduğunu belirterek, ''Kaç yaşında olursa olsun bu acı, bu üzüntü her zaman insanın yüreğinde. BÖyle bir günde de insanlar dostlarını yalnız bırakmıyor, o acıyı paylaşıyor. Allah rahmet eylesin'' dedi. Kadir Topbaş da ölümün hayatın gerçeği olduğunu ifade ederek, ''Allah herkese gecinden versin. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum'' diye konuştu. Hakkı Sarıgül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, tören sırasında camiye çıkan cadde ve sokaklarda trafik zaman zaman aksadı. Öte yandan, Şişli Belediyesi Basın Danışmanlığından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Sarıgül'ü telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.